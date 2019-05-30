Взрыв прогремел в Кабуле, есть пострадавшие

Кабул, 30 мая. Взрыв рядом с университетом национальной обороны прогремел сегодня В Кабуле. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Очевидцы ЧП сообщили, что взрывное устройство было приведено в действие в тот момент, когда из здания университета выходили кадеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TVNews.

В эти минуты на место взрыва направлены машины скорой помощи. Все обстоятельства и подробности ЧП выясняются.

