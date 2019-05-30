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Взрыв прогремел в Кабуле, есть пострадавшие

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Взрыв прогремел в Кабуле, есть пострадавшие

Кабул, 30 мая. Взрыв рядом с университетом национальной обороны прогремел сегодня В Кабуле. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Очевидцы ЧП сообщили, что взрывное устройство было приведено в действие в тот момент, когда из здания университета выходили кадеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TVNews.

В эти минуты на место взрыва направлены машины скорой помощи. Все обстоятельства и подробности ЧП выясняются.
 

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Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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