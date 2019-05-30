РФ и Турция зафиксировали нарушения в Сирии в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Москва, 30 мая. Российские и турецкие наблюдатели в Сирии за минувшие сутки зафиксировали нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг.

«Российской частью <…> зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — семь, Хама — два», — говорится в документе.

Турция в свою очередь сообщила о шести случаях стрельбы: двух в Идлибе, двух в Латакии и еще двух в Хаме.

Центр по примирению враждующих сторон в течение дня провел одну гуманитарную акцию. 500 продуктовых наборов общей массой 2,175 тонны было доставлено мирным жителям в населенный пункт Телль-Афар провинции Хама.

Новые вооруженные формирования к режиму прекращения огня за последние сутки не присоединялись.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных в конце 2017 года.

Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в Сирии, а также возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.