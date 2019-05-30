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Путин наградил Ширвиндта орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Путин наградил Ширвиндта орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Ширвиндта Александра Анатольевича», — говорится в указе президента России.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены актер МХТ имени Чехова Андрей Мягков, актриса Малого театра Людмила Полякова, а также артист ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рудий Ходжоян.

Отметим также, что в четверг ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени был удостоен летчик-космонавт Алексей Леонов.

Известнейший покоритель космоса Алексей Леонов 30 мая празднует 85-летие. 18 марта 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

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Автор: Федор Веснин
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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