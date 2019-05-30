Далай-лама рассказал, продолжит ли мир существовать

Москва, 30 мая. Далай-лама заявил, что в ближайшие 80 лет станет ясно, продолжит ли мир существовать.

В интервью РИА Новости он отметил, что в мире есть проблемы, которые нельзя контролировать. В частности, речь идет о глобальном потеплении. Далай-лама рассказал, что недавно встречался с учеными, среди которых был лауреат Нобелевской премии в области химии с Тайваня.

«Он сказал, что вопрос о том, продолжит наш мир существовать или нет, решится в ближайшие восемьдесят лет», — рассказал Далай-лама.

Он заметил, что важно «серьезно озаботиться вопросами экологии». В настоящее время все больше людей задумывается на тему сохранения окружающей среды, и это хороший знак, заметил буддийский лидер.

«Сколько человек погибает от рук других людей! Если бы с самого начала люди убивали друг друга, как это делают сегодня, то нам было бы не о чем беспокоиться — человечество исчезло бы с лица земли», — резюмировал Далай-лама, отметив, что все-таки с оптимизмом смотрит в будущее.

Ранее Далай-лама связал счастье с «покоем ума» и «шестым сознанием», а не с материальными приобретениями и пятью органами чувств. По его словам, в буддизме выделяют пять видов сознания, которые связаны с органами чувств. «Шестой вид сознания» — ментальный. Именно с ним, по мнению Далай-ламы, можно связать настоящее счастье.