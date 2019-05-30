Истребители Су-57 оснастят перспективной противокорабельной ракетой

Москва, 30 мая. Истребители пятого поколения Су-57 получат на вооружение перспективную противокорабельную ракету. Об этом сообщил в четверг замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

Во время визита на проект Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» Криворучко отметил, что в настоящее время ведется работа над созданием ракеты.

«Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты», — уточнил он.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет в 2010 году. Машина отличается высокой маневренностью и может совершать сверхзвуковой полет. Кроме того, Су-57 оснащен современным комплексом бортового оборудования.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что к 2028 году Минобороны РФ закупит 76 истребителей пятого поколения Су-57. Новейшими самолетами будут обеспечены три авиационных полка.