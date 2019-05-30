Названа причина аварийной посадки A-320 в «Шереметьево»

Москва, 30 мая. Следующий рейсом из Москвы в Грозный самолет Airbus A-320 вернулся в «Шереметьево» из-за ложного срабатывания датчика пожаротушения на борту, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Самолет A-320 совершил аварийную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево» в 10.25 по московскому времени. Решение о возвращении воздушного судна в аэропорт вылета экипаж принял после срабатывания системы пожаротушения правого двигателя.

После успешного приземления борт был осмотрен специалистами. Никакого пожара внутри самолета не было.

«Ложное срабатывание датчика пожаротушения», — назвал причину инцидента собеседник ФАН.

Уточняется, что будет произведена замена самолета. Вылет нового лайнера из столицы в Грозный предварительно запланирован на 12.00. Новый борт уже подогнали.

Напомним, в мае в «Шереметьево» произошла трагедия. Во время аварийной посадки самолет авиакомпании «Аэрофлот» загорелся. Внутри находились 78 человек. 41 человек погиб в трагедии. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих 27 мая заявил, что предварительные итоги расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» появятся в пределах 1,5 месяца.