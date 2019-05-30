Москва, 30 мая. Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн. Им была названа опасность утреннего кофе для здоровья.

По его словам, кофеин, который содержится в напитке, может приводить к зависимости. Около 60% тех, кто по утрам пьет кофе, при вынужденном отказе от напитка испытывают раздражительность, сонливость. У них снижается работоспособность и болит голова.

Как пишет агентство «Москва», симптомы врачи описывают как абстинентный синдром. Похожие характеристики в поведении имеют люди, страдающие от наркотической, либо алкогольной зависимости.

По данным издания «Газета.ru», те, кто употребляет кофе регулярно, может столкнуться психическим возбуждением, бессонницей, нарушением сердцебиения и повышением давления.

Напомним, в среднем две чашки кофе в сутки восполняют потребность организма человека в кофеине. Специалистам удалось выяснить, что кофеин благотворно сказывается на организме человека, в частности для достижения спортивных результатов. Эксперты советуют пить кофе за 45–90 минут до тренировок.

Ранее ученые выяснили, что чай и кофе могут способствовать развитию рака. Международная исследовательская группа пришла к выводу, что употребление двух и более чашек чая и кофе в день увеличивает риск развития рака легких.

В ходе исследования были проанализированы данные около 1,2 миллиона человек из США и азиатских стран. Средний период наблюдения составил 8,6 года. Ученые пришли к выводу, что даже у некурящих людей, выпивающих две и более чашки кофе в день, риск возникновения рака легких увеличивается на 41 процент. У любителей чая этот показатель составил 37 процентов. Исследователи констатируют, что возраст и расовая принадлежность человека не имеют значения, равно как и содержание кофеина в употребляемом напитке.

Согласно выдвинутой версии, определяющее значение имеет не кофеин, а последствия обжарки кофейных зерен. При этом ученые затрудняются объяснить, почему чай также увеличивает риск возникновения рака легких.