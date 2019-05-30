РЖД опровергла повышение цен на билеты в плацкартные и общие вагоны

Москва, 30 мая. РЖД опровергла сообщения о росте цен на билеты в плацкартные и общие вагоны. В пресс-службе компании подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

«Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись», — говорится в сообщении.

В РЖД пояснили, что дочернее общество компании ФПК вправе предлагать билеты по сниженной цене во время акций, однако повышать стоимость проезда не может. Как отметили в пресс-службе, выводы о якобы имевшем росте цены некоторые эксперты сделали, сравнив цены билетов со скидкой и билетов, продающихся по полному тарифу.

«Считаем сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано некоторыми экспертами, — некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение наших клиентов», — подчеркнули в РЖД.

В пресс-службе добавили, что Федеральная пассажирская компания уже запросило информацию Общероссийского объединения пассажиров для более детального изучения.

Ранее о «повышении стоимости» билетов сообщило Общероссийское объединение пассажиров. Соответствующую жалобу организация направила в ФАС. Как утверждало объединение, на период с июня по июль цена билетов на ряд управлений увеличилась в два раза.