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Разбившийся на Украине вертолет Ми-8 загорелся после падения

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Разбившийся на Украине вертолет Ми-8 загорелся после падения

Киев, 30 мая. Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Ровенской области, после падения загорелся. Об этом проинформировали в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ликвидировали возгорание в 01.02 30 мая. Напомним, в Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Жертвами авиакатастрофы стали четыре члена экипажа, в их числе командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск. В настоящее время эксперты выясняют точные причины крушения.

Согласно сообщению, падение вертолета Ми-8 ВС Украины с последующим возгоранием произошло в 23.50 по московскому времени у села Сестрятин Радивиловского района во время проведения планового полета. К ликвидации возгорания привлекли 54 человека и десять единиц техники.                                                                                                                 

Ранее сообщалось, что серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном на территории судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.

В пресс-службе управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пояснили, что возможной причиной ЧП стало возгорание электропроводки. В настоящее время проводится проверка и выясняется точная причина возникновения пожара. Видео с места чрезвычайного происшествия появилось в Сети.                              

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Автор: Сергей Петров
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