Путин наградил космонавта Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством»
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Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин наградил известного советского и российского космонавта Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в четверг.
Глава российского государства подписал указ о награждении государственными наградами России в среду.
Леонов получил орден «за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную работу».
Алексей Леонов — первый космонавт, который вышел в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах.
В четверг легендарный космонавт празднует свое 85-летие.
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Источник: Интернет-портал правовой информации