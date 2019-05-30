Путин наградил космонавта Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин наградил известного советского и российского космонавта Алексея Леонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в четверг.

Глава российского государства подписал указ о награждении государственными наградами России в среду.

Леонов получил орден «за большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную работу».

Алексей Леонов — первый космонавт, который вышел в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза, это звание он получил в 1965 и 1975 годах.

В четверг легендарный космонавт празднует свое 85-летие.