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Самолет A-320 совершил аварийную посадку в «Шереметьево»

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Самолет A-320 совершил аварийную посадку в «Шереметьево»

Москва, 30 мая. Самолет Airbus A-320, летящий из Москвы в Грозный, был вынужден вернуться и совершить аварийную посадку в столичном аэропорту «Шереметьево», сообщили источники Федерального агентства новостей.

В самолете А-320 сработала система пожаротушения правого двигателя. Это не значит, что двигатель горит, уточнил собеседник ФАН.

Аварийная посадка самолета запланирована на 10.30 по московскому времени. Был пожар или нет — будут разбираться специалисты уже на земле.

Самолет A-320 совершил аварийную посадку в «Шереметьево»

По некоторым данным, экипаж воздушного судна в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. К месту приземления самолета в «Шереметьево» были стянуты силы пожарных, однако их помощь не потребовалась. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в мае в «Шереметьево» произошла трагедия. Во время жесткой аварийной посадки самолет авиакомпании «Аэрофлот» загорелся. На борту находились 78 человек, 41 человек погиб в трагедии. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» появятся в пределах 1,5 месяца.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Федеральное агентство новостей
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