Путин поручил разработать 10-15 проектов-кластеров в несырьевой экономике

Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин поручил разработать 10–15 проектов-кластеров в приоритетных сферах несырьевой экономики, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Титов рассказал о своем ежегодном отчете Путину о наиболее существенных вопросах, связанных с ведением бизнеса в стране. Новый доклад был представлен президенту 27 мая. По итогам встречи с бизнес-омбудсменом президент поручил правительству разработать 10-15 проектов-кластеров в приоритетных сферах экономики, использую «дорожную карту» Титова.

«Он расписал ее [премьер-министру России Дмитрию] Медведеву и поручил продолжить работу над этой тематикой, разработав 10–15 проектов-кластеров по приоритетным отраслям на базе Аналитического центра, — уточнил бизнес-омбусмен. — То есть работа над нашей «дорожной картой» началась».

Уточняется, что речь идет о несырьевой экономике, где были выделены девять приоритетных направлений — товары для потребительского рынка, глубокая переработка сырья, доступный энергоэффективный дом, индустрия гостеприимства, транспортная мобильность, технологическая безопасность, зеленая среда и эффективное сельское хозяйство, индустрия здоровья, а также цифровая экономика, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин подписал пакет законов, которые подразумевают продление амнистии капиталов, передает «Газета.ru».