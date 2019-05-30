В Совфеде предупредили Латвию о последствиях дискриминации своего населения

Избранный президент Латвии Эгилс Левитс является одним из авторов конституции страны, основной закон которой дискриминирует национальные меньшинства, заявил депутат латвийского парламента Борис Цилевич.

«Грубо говоря, хороший русский должен если и не стремиться стать латышом, то ограничить проявление своей «негосударственной» идентичности собственной спальней и «национально-культурными обществами». И уж точно не требовать от государства учета этой особой идентичности и отражения культурного разнообразия в сфере государственного управления (например, использования языков меньшинств в общении с самоуправлениями в регионах, населенных меньшинствами)», — написал политик в своем Facebook.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей констатировал, что Рига уже не первый десяток лет дискриминирует русских, которых на территории страны проживает немало.

«Эту политику Латвия начала проводить не сегодня, а с момента распада СССР и обретения независимости. Хотя в Латвии очень большая русская диаспора, которая чувствует свою связь с русским миром, и для которых русский язык — не пустой звук. Подобная дискриминация собственного населения рано или поздно аукнется. Я думаю, это ошибочный путь», — рассуждает член верхней палаты парламента.

Сенатор посоветовал латвийским властям перенимать опыт своих соседей. Швейцария, например, учитывает интересы всех наций, которые проживают на ее территории.

«У Латвии перед глазами блестящий пример той же Швейцарии, где три языка являются государственными: немецкий, французский, итальянский, также существует местный диалект. Так что дело не в языке, а в попытках возвеличить собственную нацию. Еще раз повторюсь: я считаю, что это ошибочный путь», — подытожил Владимир Джабаров.

На территории Латвии проживает более 200 тысяч человек, которые являются «негражданами», то есть людьми, которые никогда не имели никакого гражданства, кроме гражданства СССР.

Напомним, ранее депутаты латвийского сейма выбрали нового президента страны — им стал судья Евросоюза Эгилс Левитс. Его кандидатуру поддержал 61 член парламента из 100.