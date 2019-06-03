Почему автомагистраль в России не едет быстрее 90 км/ч

Симферопольское шоссе готовится к ремонту. В июне и июле на подмосковном участке автомагистрали с 22 по 83 км дорожники заменят изношенный верхний слой асфальта.

Масштабная реконструкция подмосковного участка федеральной трассы М-2 «Крым» завершилась в декабре 2015 года. Водители обрадовались: количество полос увеличилось до четырех, а разрешенная скорость до 110 км/ч. Не прошло и трех лет, как на автомагистрали появился знак ограничения скорости до 90 км/ч. На дороге образовались колеи, и теперь здесь не до быстрой езды.

«Поехала весной, увидела, когда мне пришло сразу четыре штрафа за одну поездку на дачу. Я думала, что эти камеры по-прежнему стоят на 110 км/ч! — говорит корреспонденту Федерального агентства новостей москвичка Жанна Расторчук. — Из-за того, что я должна соблюдать этот скоростной режим, мой путь на дачу увеличился на 40 минут».

«В первых двух левых рядах невозможно ездить. А я всегда езжу в третьем ряду слева. Приходится вот так до Москвы», — негодует Елена Пшеничная.

Москвич Игорь Воробьев справляется с колеей только на кроссовере.

«Чтобы выбраться из колеи на маленькой машинке, приходится виражировать, снижать скорость, причем значительно», — пожаловался он.

Гарантийный срок эксплуатации дороги — четыре года, констатируют автомобилисты. И приводят в пример старое Симферопольское шоссе в Заокском районе Тульской области. Отремонтировано почти 15 лет назад, а до сих пор в прекрасном состоянии.

«Значит, кладут не положенные 8 см асфальта, а меньше», — считает Игорь Воробьев.

«Это нормально, чтобы дорога четыре или пять лет выдерживала эксплуатацию. Если она сделана правильно, если вы не воруете на асфальте, если вы кладете тот асфальт, который прописан в техзадании, то ничего не произойдет», — заявил корреспонденту ФАН депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

В сутки по Симферопольскому шоссе проезжает больше ста тысяч автомобилей. Высокая загруженность дороги — главная причина износа верхнего слоя асфальта, говорят в Росавтодоре.

На кафедре «Дорожно-строительные материалы» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета хранится фрагмент четвертой полосы Московской кольцевой автодороги. В августе 2011 года ее уложили по ГОСТу, а уже в мае 2013-го верхний слой асфальтобетонного покрытия износился, хотя выезд грузового транспорта на эту полосу запрещен. Оказалось, одна из самых загруженных дорог России утратила свои качества на полтора года раньше гарантийного срока не по вине подрядчика, а из-за шипованной резины и протовогололедных реагентов.

«К сожалению, наши сограждане считают, если у них есть шипованная резина на автомобиле, значит безопасность обеспечена, скорость по-полной! А это в корне ошибочное мнение, — рассказал в интервью корреспонденту ФАН завкафедрой Юрий Васильев. — Эффект от шипованной резины наблюдается исключительно на обледенелых покрытиях. На сухом дорожном покрытии при наличии шипованных шин увеличивается тормозной путь».

С Симферопольским шоссе ситуация один в один, утверждает профессор. Материалы и технология укладки асфальтобетона соответствуют всем требованиям. В противном случае дефекты были бы на всех полосах движения, а не только на левой.

«Если на дорожном покрытии образуются трещины, выбоины, пластическая колея, то подрядчик действительно может и должен за это отвечать своими гарантийными обязательствами. А вот что касается износа дорожного покрытия, то давайте рассматривать», — рассуждает Юрий Васильев.

Подрядчик не может влиять ни на скоростной режим, ни на применение шипованных шин, ни на использование противогололедных реагентов. Поэтому, считает доктор технических наук, если асфальт уложен в соответствии с нормативными документами, распространение гарантийных обязательств на колею попросту не обосновано.

Шипованная резина действует на асфальт как камнерезный станок. Во многих странах она запрещена. Там, где ее применение допускается, введены ограничения скорости движения на «шипах» до 60 или максимум 80 км/ч. В комитете Госдумы по транспорту и строительству ломают голову над тем, какой путь подойдет России.

«Давайте мы сделаем, что в городской среде шипы не применяются. Все!» — предлагает председатель комитета Евгений Москвичев.

«Это сложный вопрос», — возражают ученые.

«Давайте тогда вообще шипы запретим, — заявил депутат. — Если закон будет принят, то мы говорим: везде липучки в зимний период. Все!»

С таким подходом согласен Виталий Милонов. Депутат назвал мифом эффективность «шипов», особенно тех, которые «ставятся» на некачественную резину.

«Это просто издевательство над дорогами! Это просто смерть дорожному покрытию! Поэтому я считаю, что шипованные колеса либо нужно облагать дополнительным налогом, либо запретить их использовать. Зачем они нужны? Почему нужно ради собственного эгоизма, собственно вкуса портить общие дороги?» — объяснил парламентарий.

Чтобы асфальт изнашивался не так быстро, нужно научиться выделять машины с шипованной резиной из автомобильного потока, уверены в МАДИ, ограничить скорость их движения и наказывать непослушных рублем. Кроме того, сегодня ученые готовятся апробировать на российских дорогах новый, более прочный состав дорожного покрытия.

«Есть решение использовать базальтовый щебень как материал, который характеризуется большей износостойкостью», — рассказал корреспонденту ФАН Юрий Васильев. — Что касается исследований, связанных с базальтовым щебнем или с использованием сероасфальтобетона, это в значительной степени разработки МАДИ. Мы будем принимать участие в практическом изучении этих вопросов».

Новая разработка выдержала лабораторные испытания и в ближайшее время пройдет проверку на производстве. По словам профессора МАДИ, если состав хорошо себя зарекомендует, в России уже в этом году начнут укладывать асфальт по новым технологиям.