Ассанж переведен в тюремную больницу в Великобритании

Москва, 30 мая. Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен в больницу британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает в четверг организация.

По данным WikiLeaks, состояние Ассанжа существенно ухудшилось после семи лет в посольстве Эквадора. В организации заверяют, что там журналист находился в условиях, «несовместимых с базовыми правами человека».

«За семь недель в Белмарш его здоровье продолжило ухудшаться, он сильно похудел», — добавили в WikiLeaks.

Адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон в свою очередь сообщил, что неделю назад журналист уже не мог нормально поддерживать беседу.

Ассанж получил известность после публикации документов Государственного департамента США. За обнародование государственных бумаг в США журналиста могут приговорить к 35 годам лишения свободы или смертной казни. Опасаясь экстрадиции в США, Ассанж попросил убежища у Эквадора. В посольстве страны в Великобритании он находился с 2012 года.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища. После этого основатель WikiLeaks был арестован по ордеру Вестминстерского магистратского суда.

Новые слушания по делу Ассанжа состоятся в четверг. Ранее сообщалось, что Минюст США предъявил журналисту 17 новых обвинений.