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Шойгу надеется на плодотворное сотрудничество РФ и Японии в военной сфере

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Шойгу надеется на плодотворное сотрудничество РФ и Японии в военной сфере

Токио, 30 мая. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с японским коллегой Такэси Ивая заявил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество стран в военной сфере в эру Рэйва.

Российский министр поблагодарил японского коллегу за приглашение посетить страну восходящего солнца и оказанное гостеприимство. Шойгу отметил, что переговоры глав военных ведомств России и Японии проходят практически сразу после восшествия на престол императора Нарухито и наступления в стране Восточной Азии эры «благодатной гармонии» Рэйва. 

«Надеемся, что это время станет благодатным и для российско-японских отношений, в том числе в военной области», — сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу назвал отрадным тот факт, что консультации министров обороны и глав дипломатических ведомств России и Японии в формате «2+2» стали традиционными.

Он предложил японским коллегам «обменяться мнениями по ситуации в сфере безопасности», а также актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня. Шойгу отметил, что отношения между Токио и Москвой получили значительное развитие.

Напомним, 30 апреля император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом. Новым императором стал Нарухито.  

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Автор: Данила Копп
Источник: ТАСС
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