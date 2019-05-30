Вертолетные перевозки могут включить в приложение «Яндекс.Такси»

Москва, 30 мая. Россияне могут получить возможность заказывать вертолет через приложение «Яндекс.Такси».

Переговоры о реализации проекта в настоящее время ведут правительство Москвы, компания «Вертолеты России», которая входит в «Ростех», поставщик технических решений для воздушного движения «Фирма НИТА» и «Яндекс.Такси». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные источника.

Планируется, что доставлять пассажира ко взлетной площадке будут на автомобиле. Россияне в первое время работы такой услуги смогут заказывать через приложение «Яндекс.Такси» вертолет от МКАД до Подмосковья, потом — от Садового кольца.

В «Яндекс.Такси» подтвердили факт обсуждения проекта. В компании подчеркнули, что соглашение о сотрудничестве «в области продвижения концепции городской аэромобильности» между правительством столицы, «Вертолетами России», Фирмой НИТА» и «Яндекс.Такси» будет подписано в августе в рамках Международного авиакосмического салона.

По словам директора по сервису и послепродажному обслуживанию ООО «ВР-Технологии» Ильи Михальченко, между компаниями, действительно, идут переговоры о создании системы воздушного транспорта в городе.

«Результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта», — подчеркнул собеседник газеты.

Он также заметил, что при перевозке планируют использовать вертолет VRT500, который в настоящее время разрабатывается.

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» разрабатывает систему контроля за усталостью водителя.