Онищенко на личном примере объяснил, что означает жить чуть-чуть впроголодь

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор РАН Геннадий Онищенко в авторской колонке для Федерального агентства новостей отреагировал на медийный шум вокруг его слов относительно того, как следует заботиться о своем здоровье в старшем возрасте. Особое внимание пресса уделила выдернутым из контекста словам парламентария, что «сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное».

Отметим, сам Геннадий Онищенко находится в отличной физической форме и готов делиться собственным опытом сохранения здоровья и высокой работоспособности.

Ранее международный медицинский интернет-навигатор MedicalExpress со ссылкой на Американское гериатрическое общество сообщил, что десятинедельные интенсивные интервальные тренировки могут помочь пожилым людям не только снизить массу тела, но и нарастить общую мышечную массу за счет снижения количества жира в области живота. По мнению американских врачей, именно жировые отложения на животе являются фактором, провоцирующим сердечно-сосудистые заболевания.

Что такое жить чуть-чуть впроголодь. Колонка Геннадия Онищенко

Как человек, всю жизнь занимающийся научной деятельностью в области медицины, могу сказать, что, похоже, оппозиционная составляющая нашего общества сконцентрировалась в узкой группе представителей российской популяции, страдающей неврастенией в силу органических изменений в пищеварительной системе, которые, как правило, проявляются язвенной болезнью желудка.

Если же говорить о том, что такое жить чуть-чуть впроголодь, готов рассказать о собственном опыте, на основании которого считаю себя вправе это предлагать.

Я отношу себя именно к тому возрасту, о котором идет речь в исследовании американских ученых. Так вот, из 365 дней в году я пощусь более двухсот дней с учетом четырех многодневных постов и однодневных постов в среду и в пятницу. В настоящее время считаю, что мне этого мало, и хочу перейти на режим самых строгих монастырских постов, когда постным днем считается еще и понедельник. Так что у меня будет три постных дня в неделю: понедельник, среда и пятница.

Кроме того, я ежедневно делаю гимнастические упражнения с акцентом на ту группу мышц, о которой шла речь в приводимом исследовании. Но даже я не могу себе позволить «жить чуть-чуть впроголодь» в полном понимании моей теории, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Структура питания сегодня такова, что, ограничивая себя в объемах пищи, нужно возместить это достаточно дорогостоящими витаминно-минеральными комплексами и другими биодобавками, обеспечивающими полноценный метаболизм.