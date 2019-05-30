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Надувной батут с детьми лопнул в Улан-Удэ

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Надувной батут с детьми лопнул в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 30 мая. Надувной батут с детьми лопнул возле «Дома торговли» в Улан-Удэ. Один ребенок сломал пястную кость, остальные получили ушибы, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 30 мая. После появившихся в СМИ сообщений о лопнувшем батуте на место происшествия незамедлительно выехал дежурный следователь следственного отдела по Октябрьскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия для проверки информации и оценки обстановки.

Сейчас все собранные материалы переданы в отдел процессуального контроля. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. На данный момент устанавливается, законно ли был размещен батут на площади возле ТЦ.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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