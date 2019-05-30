Москва, 30 мая. Государственный оборонный заказ в России не сокращается, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов. Выступая на совещании во Владивостоке, он рассказал о реализации трех национальных проектов», Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», а также «Развитие МСП».

По словам министра, сокращение гособоронзаказа не предусматривается, но может проходить перераспределение средств. Силуанов рассказал о ежегодном увеличении гособоронзаказа в России, ежегодно программа растет на 5–7%. Глава ведомства уточнил, что ожидается увеличение гражданской части — такие задачи поставлены, чтобы выйти на диверсификацию. Сейчас около половины гражданской продукции изготавливается на предприятиях оборонного комплекса.

«Ежегодно 400 миллиардов рублей по четырем программам направлено на поддержку предприятий экономики. Средства на перевооружение, модернизацию предусматриваются», — подчеркнул Силуанов.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов на «Лианозовском электромеханическом заводе» рассказал, что оборонным предприятиям нужно наращивать выпуск гражданской продукции, гособоронзаказ будет постепенно уменьшаться.

Борисов отметил, что президент России Владимир Путин поставил «очень высокие цели» по диверсификации. Он добавил, что диверсификации нужно уделять особое внимание. По его словам, от диверсификации ОПК зависит развитие отрасли и экономики РФ. Российский лидер подчеркнул, что от успешного решения поставленной задачи зависит уверенное развитие отрасли и всей российской экономики, а также обеспечение обороноспособности страны и ее безопасности в долгосрочной перспективе. В связи с этим Путин подчеркнул необходимость наращивания данных мощностей.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что требования к качеству и срокам выполнения государственного оборонного заказа обязаны оставаться самыми жесткими. Путин добавил, что в данной области имеются и проблемные вопросы, которые касаются создания новой военной техники, а также ремонтных работ кораблей и подводных лодок.

Также он попросил разобраться со срывом сроков исполнения гособоронзаказа. Путин добавил, что в данной области имеются и проблемные вопросы, которые касаются создания новой военной техники, а также ремонтных работ кораблей и подводных лодок.