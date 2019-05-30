Силуанов заявил о сохранении прогноза на рост ВВП на 1,3% до конца года

Владивосток, 30 мая. Правительство России сохраняет прогноз по росту ВВП на 1,3% до конца текущего года, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов прокомментировал заявление главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, который считает, что по итогам текущего года ВВП страны, скорее всего, не превысит 1%. Глава Минфина подчеркнул, что правительство сохраняет старые оценки.

По итогам первого квартала года рост ВВП составил 0,5%. Силуанов заметил, что в кабмине ожидали более низкие темпы роста в связи со всеми изменениями в начале года.

«Раскручивание национальных проектов в течение года даст дополнительный вклад в темпы роста и мы не меняем свои прогнозы и ожидаем рост не меньше, чем в прогнозе, то есть 1,3%», — пояснил российский министр.

Ранее доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в разговоре с Федеральным агентством новостей, комментируя рост ВВП в России, заметил, что в 2019 году вряд ли произойдет снижение показателей, так как цены на нефть стабильны и в какие-то моменты даже повышаются.

В это время в Минэкономразвития страны спрогнозировали, что реальные располагаемые доходы россиян вырастут в этом году на 1% и продолжат увеличиваться.