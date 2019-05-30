Макаревич ответил на критику своего концерта у Кремля

Москва, 30 мая. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади. Своими размышлениями музыкант поделился на странице в социальной сети Facebook.

Макаревич отметил, что стоит ему что-то сказать, как тут же найдутся недоброжелатели, которые начнут критиковать его.

«Чудесно. Мне сегодня достаточно сказать «мяу», и завтра найдется тот, кто на меня наедет», — написал он на личной странице.

По его словам, если бы «Машина времени» не стала участвовать в праздничном концерте на Красной площади, то «гремело: Макаревич отказался петь для россиян в день праздника страны!».

Музыкант подтвердил, что коллектив будет участвовать в праздничном мероприятии в сердце российской столицы. Он также напомнил тем, кто на него нападает, что «Машина времени» выступала «у стен Кремля» не один раз.

«Мы будем играть. Поэтому: Макаревич согласился участвовать в патриотическом мероприятии у стен Кремля! Можно, конечно, праздничный концерт называть «патриотическим мероприятием» — кому как удобно. А у стен Кремля «Машина» играла не раз, и не два, и не три», — отметил Макаревич.

Ранее стало известно, что легендарная группа выступит у стен Кремля 12 июня. Музыкальный коллектив сыграет две песни, однако название композиций музыкант не раскрыл, отметив, что «одна из них старая, одна новая». Макаревич также призвал отвлечься от политики и наслаждаться музыкой.