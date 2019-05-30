Лавров считает возможным диалог между РФ и НАТО

Москва, 30 мая. Вернуть диалог России и НАТО в конструктивное русло возможно, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Возможности вернуть российско-натовский диалог в конструктивное русло далеко не исчерпаны», — отметил он в интервью болгарскому изданию «Международная жизнь».

Министр пояснил, что в настоящее время в диалоге Москвы и альянса наблюдается затяжной кризис из-за неготовности НАТО создавать в Евроатлантике архитектуру равной и неделимой безопасности вместе с российскими коллегами.

«Вместо этого был взят курс на сдерживание нашей страны, на передвижение разделительных линий на восток», — обратил внимание Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что в настоящее время альянс наращивает военный потенциал вблизи российских границ, развертывает систему ПРО США.

«Все это привело к серьезному кризису доверия, эскалации военно-политической напряженности в Евроатлантике», — подчеркнул он.

Чтобы вернуться к конструктивному диалогу, сторонам, по словам министра, необходимо неукоснительно следовать обязательствам по неукреплению своей безопасности за счет других. Лавров подчеркнул, что Москва в свою очередь всегда готова к совместно работе с альянсом по борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, киберпреступностью и другими угрозами современности.

В настоящее время наблюдается активизация НАТО в граничащих с РФ странами, в частности в прибалтийских. Так, альянс собирается построить в Польше склад для американского вооружения. Кроме того, на польской территории может появиться постоянная военная база США. Американскую экспансию Варшава объясняет некой якобы существующей «российской угрозой».

Москва неоднократно подчеркивала, что подобные голословные заявления звучат из прибалтийских государств для того, чтобы «оправдать» размещение вооружения у российских границ.