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Лавров заявил об отсутствии причин для ухудшения отношений России и ЕС

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Лавров заявил об отсутствии причин для ухудшения отношений России и ЕС

Москва, 30 мая. Объективных причин для дальнейшего ухудшения отношений России и Евросоюза нет, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что Москва и Брюссель имеют тесные связи в самых разных сферах. Именно поэтому причин для деградации отношений в будущем он не видит.

«Россия и ЕС — близкие соседи. Нас многое объединяет в экономическом, историческом, культурно-цивилизационном плане», — подчеркнул он в интервью болгарскому изданию «Международная жизнь».

Лавров напомнил о росте товарооборота между РФ и Евросоюзом. Так, к концу минувшего года он составил 294,2 млрд долларов, поднявшись на 19,3%. Оживляется, по мнению Лаврова, и политический диалог, двигается вперед взаимоотношение по отраслевым вопросам, положительная динамика наблюдается и в культурной, а также в научно-технической сферах.

«Все это подтверждает, что объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет», — заявил российский министр.

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Автор: Игорь Федоров
Источник: ТАСС
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