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Эксперты назвали навык, необходимый для прибавки к зарплате россиян

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Эксперты назвали навык, необходимый для прибавки к зарплате россиян

Москва, 30 мая. Свободное владение иностранным языком увеличивает доходы россиян на 27%. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ.

Как пишет RT со ссылкой на результаты исследования, специалисты с дипломом бакалавра могут получить прибавку в размере 13%, а руководителям среднего звена стоит ожидать увеличение заработной платы на 22%. Надбавка в среднем около 27% может быть у россиян, которые свободно владеют иностранным языком, пишет «Газета.ru». Сотрудники без высшего образования благодаря знанию других языков могут претендовать на увеличение заработной платы на 9%.                                                

Стоит отметить, что на оплату труда представителей рабочих специальностей знание иностранных языков практически не влияет.

По словам экспертов, в настоящее время россияне не проявляют интерес к изучению языков. К примеру, только 20% населения страны в 2008-2017 годах знали иностранный язык.                                                           

Ранее Росстат рассказал, работников каких профессий больше всего не хватает в России. Среди высококвалифицированных сотрудников в стране больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения. Согласно исследованию, к концу 2018 года дефицит врачей высокой квалификации составлял около 60 тысяч человек. Также нехватка профессионалов зафиксирована в сфере образования (32 тысячи человек).

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Автор: Сергей Петров
Источник: RT
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