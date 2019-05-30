Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

Москва, 30 мая. Шпагат балерины Анастасии Волочковой длиной в 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России. О сбывшейся мечте она тут же поспешила отчитаться на своей странице в Instagram.

Балерина призналась, что всегда шутила о том, что ее шпагат достоин этого, но теперь это наконец-то случилось.

Волочкова подчеркнула, что за «обладание балетным телом» она билась долгие годы, а также заверила, что не сдастся, несмотря на тех, кто «уничижительно отзывается о ее достижениях, ловит на ней «хайп, пиар и прочие шалости».

Кроме того, она пообещала подписчикам продолжать радовать их своими «занятиями и шпагатами».

«И помните, он уже занесен в Книгу Рекордов России», — подчеркнула балерина.

Как отмечает Пятый канал, этот пост она снабдила целой серией фотографий из тренажерного зала. Первым с новым достижением Волочкову поздравил известный репортер и шоумен Леонид Закошанский.

Ранее портал «Утро.ру» сообщил о неожиданных фото «королевы шпагата» в образе «Зины из магазина» на фоне витрин с колбасой. Оказалось, что таким образом она решила проанонсировать клип, который снимает вместе с Закошанским.

И если у балерины возможность комментировать фото ограничена, то в аккаунте у Закошанского, который также обнародовал фото балерины, пользователи отвели душу как могли. По мнению юзеров, образ «буфетчицы придорожной рюмочной» подходит Волочковой на 100%, «без кастингов». Некоторые подписчики посоветовали Закошанскому дать балерине гонорар и отпустить восвояси.