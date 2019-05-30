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Роспотребнадзор рассказал, почему опасно купаться в фонтанах

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Роспотребнадзор рассказал, почему опасно купаться в фонтанах

Москва, 30 мая. Специалисты Роспотребнадзора призвали граждан отказаться от купания в фонтанах. По данным экспертов, такой способ спасения от жары может привести к травмам и серьезным заболеваниям.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, вода в фонтанах не очищается и не обеззараживается, как это происходит, например, в бассейнах, которые специально предназначены для купания. Во время жары различные микроорганизмы начинают размножаться в воде особенно активно. К тому же, в фонтанах часто купаются бездомные собаки и птицы, которые являются переносчиками инфекций. Таким образом, спасаясь от жары в фонтане, можно подхватить энтеровирус, ротавирус, конъюнктивит и даже вирусный гепатит А. Также есть вероятность столкнуться с респираторной или с острой кишечной инфекцией.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напоминают, что к фонтанам подведены различные коммуникации. Также довольно часто эти объекты благоустройства украшаются подсветкой. Торчащие насосы, трубопроводы и светильники провоцируют травмы.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как безопасно спастись от аномальной жары. Необходимо сократить время пребывания на улице, чаще проветривать помещения и выбирать легкую одежду из натуральных светлых тканей.

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Автор: Василиса Бойко
Источник: Роспотребнадзор
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