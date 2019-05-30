Рост потребления алкоголя зафиксирован в России

Москва, 30 мая. В России зафиксирован рост потребления алкоголя. 67% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения признались, что время от времени выпивают.

Социологи отметили, что доля пьющих россиян увеличилась. В беседе с жителями страны специалисты выяснили, что 67% из них выпивают время от времени. Число непьющих граждан при этом сократилось: с 40% в 2018 году до 33% в текущем.

Представители ВЦИОМ также поинтересовались у пьющих россиян, как часто они употребляют спиртное, пишет ТАСС. Выяснилось, что 18% респондентов пьют 2–3 раза в месяц. Раз в месяц алкоголь появляется на столе у 16% жителей страны. 6% признались, что пьют несколько раз в неделю.

Эксперты также спросили россиян о другой вредной привычке — курении. Выяснилось, что курят 29% участников опроса. 19% заявили, что недавно бросили, а 52% констатировали, что никогда не увлекались сигаретами, передает Национальная служба новостей.

Опрос ВЦИОМ проводился 28 мая этого года. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, пишет Deita.ru.

Ранее российский сервис по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods выявил, что россияне предпочитают заменять дорогостоящие крепкие алкогольные напитки пивом и водкой.