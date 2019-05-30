Посольство РФ заявило, что россияне не пострадали при столкновении катеров в Будапеште

Будапешт, 30 мая. Россияне не пострадали при столкновении двух прогулочных катеров на Дунае в венгерской столице, сообщил пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян.

«По информации Генеральной дирекции по защите от катастроф МВД Венгрии, россияне в результате инцидента не пострадали», — приводит ТАСС слова российского дипломата.

Накануне вечером на Дунае столкнулись два прогулочных катера. Один из них опрокинулся. В данный момент известно, что жертвами происшествия стали семь человек, еще 14 человек были спасены, судьба остальных остается неизвестной.

Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями. Отмечается, что на месте, где проходит спасательная операция, сильное течение, которое могло унести людей далеко от первоначального расположения судна.