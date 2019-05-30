Глава Хабаровского края не намерен опровергать свои слова о причинах крушения SSJ-100

Хабаровск, 30 мая. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не будет опровергать свои заявления о причинах авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево».

Ранее Фургал сказал, что причиной крушения воздушного судна стал человеческий фактор, а сам самолет был полностью исправен. В авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали его слова, отметив, что их можно расценивать как попытку давления на следствие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе главы региона.

«Губернатор не будет делать опровержения», — сказал представитель пресс-службы, отметив, что заявление главы Хабаровского края основано на письме Росавиации.

Напомним, страшная авиакатастрофа произошла 5 мая. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, вернулся в столичный аэропорт «Шереметьево» из-за технической неисправности, напоминает «Газета.ru». У лайнера во время жесткой посадки подломились стойки, после чего загорелись двигатели. Жертвами трагедии стал 41 человек из 78 находившихся на борту. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку данных черных ящиков самолета. В настоящее время они приступили к анализу полученной информации.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 появятся в пределах 1,5 месяца.