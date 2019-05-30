В России могут уточнить законодательство о нацистской символике

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект, уточняющий правила использования нацистской символики. Авторами инициативы выступила группа депутатов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о возможности использовать нацистскую символику или сходную с ней в произведениях науки, литературы, искусства, а также в продукции СМИ. Кроме того, в учебных и просветительских целях соответствующее право предлагается закрепить за образовательными организациями. Условиями для использования являются осуждение нацизма, формирование негативного отношения к соответствующей идеологии и отсутствие признаков пропаганды или оправдания.

Представляя на заседании законопроект, один из его авторов, глава комитета по культуре Елена Ямпольская обратила внимание, что инициатива направлена на устранение правовой коллизии, которая на протяжении нескольких лет являлась источником постоянного общественного раздражения.

«Нормы закона «О противодействии экстремистской деятельности» расходятся с нормами закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне» в части возможности использования нацистской символики», — рассказала депутат.

Если первый закон позволяет использовать ее при условии отсутствия пропаганды, то второй полностью запрещает всякое использование нацистской символики как оскорбляющей память жертв войны, отметила парламентарий.