Москва, 30 мая. Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных и российских граждан. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов предлагает уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян. Выступая на совещании по реализации национальных проектов, он уточнил, что для россиян и иностранных граждан сейчас существуют разные ставки налогообложения доходов. Для россиян это 13%, для иностранцев — 30%. Как пишет ТАСС, Силуанов подчеркнул, что в правительстве готовится законопроект, согласно которому могут уравнять ставки. Поправки позволят для иностранцев сделать ставку, аналогичную ставке для россиян.

В апреле сообщалось, что снижение налоговой нагрузки может коснуться тех россиян, которые получают зарплату на уровне прожиточного минимума, то есть 11,2 тысячи рублей. Сейчас, после выплаты НДФЛ по ставке в 13%, работник в таком случае получает на руки 9,8 тысячи рублей, что меньше прожиточного минимума.

По мнению сотрудников комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, доход после выплаты налога не должен быть меньше минимальной зарплаты. А значит те, кто получают около 13 тысяч рублей, могут быть освобождены от выплат. Комментируя инициативу РТК, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что «такая идея гуляла по стране с 1994 года».

Отметим, ряд российских экспертов считает, что идея освобождения россиян с низким доходом от уплаты НДФЛ может повлечь за собой увеличение количества «серых» выплат. И действительно, существует вероятность, что работодатели будут заключать трудовые договоры на минимальную сумму, не выплачивая налоги, а оставшуюся часть их работники будут получать в конвертах.

Напомним, в феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ участников программ «Земской учитель» и «Земской доктор». По его словам, раньше «Земскому доктору» предоставлялись средства из Федерального фонда медицинского страхования, при этом из выплат по программе не вычитался НДФЛ. Теперь подоходный налог необходимо выплачивать, потому что финансирование предоставляется из бюджета.