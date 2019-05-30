Пожизненный приговор убийце 19 женщин в Новосибирске вступил в силу

Новосибирск, 30 мая. Приговор о пожизненном лишении свободы убившему 19 женщин в Новосибирске Евгению Чуплинскому вступил в силу, сообщила прокуратура Новосибирской области.

Верховный суд России отклонил жалобы осужденного и его защиты. Их доводы судебная коллегия по уголовным делам сочла неубедительными.

«Вступил в законную силу приговор Новосибирского областного суда от 22 ноября 2018 в отношении Евгения Чуплинского», — констатировали в областной прокуратуре.

В феврале прошлого года присяжные заседатели признали Чуплинского виновным в убийстве 19 женщин и краже телефона одной из них. Преступник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Заключенному также предстоит выплатить семьям жертв пять миллионов рублей.

По данным следствия, бывший милиционер Чуплинский действовал с осени 1998 года по июнь 2005 года в Новосибирске и его окрестностях. Мужчина знакомился с женщинами и предлагал им совместно провести время, после чего увозил на машине в безлюдные места и убивал. Убийца расчленял тела своих жертв и выбрасывал в разных местах города. Для расследования этой серии убийств потребовалось более 10 лет.

Судмедэкспертиза признала Чуплинского вменяемым. По мнению специалистов, у него есть наклонности к гомицидомании и некросадизму.