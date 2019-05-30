Зеленский выразил соболезнования семьям погибших при крушении вертолета в Ровенской области

Киев, 30 мая. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате падения военного вертолета в Ровенской области. Глава украинского государства опубликовал соответствующий пост в микроблоге Twitter.

«Катастрофа военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина… Мои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал украинский лидер в своем аккаунте в соцсетях.

Зеленский сообщил, что поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Ранее стало известно, что накануне военный вертолет Ми-8 потерпел крушение возле села Сестрятин. В результате случившегося погибли четыре члена экипажа, среди них — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск. Причины крушения воздушного судна выясняются.