Шойгу первым из глав минобороны посетил боевое командование СВ Японии

Токио, 30 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в четверг первым из иностранных глав военных ведомств посетил боевое командование сухопутных войск Сил самообороны Японии в гарнизоне «Асака».

Командование сухопутных войск Сил самообороны Японии было сформировано в марте 2018 года на базе штаба центрального командования Сил быстрого реагирования. В настоящее время оно является высшим органом оперативного управления данного вида Сил самообороны Японии.

Гарнизон «Асака» находится на северо-западной окраине Токио. Кроме БК СВ, в гарнизоне расположено несколько штабов и воинских частей, военных училищ, а также оркестр Сухопутных войск и отряд подготовки женщин-военнослужащих.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Японию вместе с другими представителями российской военной делегации, чтобы принять участие в консультациях в формате «2+2» с главами оборонных и внешнеполитических ведомств США. Также в рамках визита Шойгу переговорит со своим японским коллегой.

Ранее сообщалось, что Шойгу посетил кладбище «Тама» в Токио, где возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге.