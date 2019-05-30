Собчак рассказала о неприязни дизайнеров из мира высокой моды к Бузовой

Москва, 30 мая. Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что известные дизайнеры не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи.

Выпуск программы Собчак на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» был посвящен миру моды. Ведущая поинтересовалась у гостей, как те выбирают одежду и аксессуары. Во время беседы она рассказала историю из личной жизни о Бузовой.

По словам Собчак, она дружит с одним очень молодым дизайнером, который был уверен, что та хорошо общается с певицей. И он попросил телеведущую обратиться к Бузовой с очень деликатной просьбой: не носить одежду бренда. Собчак ответила, что точно не может на это повлиять.

«Дружу с одним очень модным дизайнером, который почему-то считал, что я близко общаюсь с Ольгой Бузовой. И он мне написал: можешь попросить ее не носить нашу кожаную куртку, потому что она везде ее носит и пишет наш бренд», — поделилась Собчак.

По ее словам, сложившаяся ситуация не является единичным случаем, однако дизайнеры не могут на нее повлиять, так как звезды шоу-бизнеса за свои деньги приобретают одежду, и производители не могут этого запретить.

«Они не могут ничего сказать, потому что она (Бузова. — Прим.) покупает это за свои деньги. И носит, и как бы гордится», — объяснила телеведущая.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова и комик Тимур Батрутдинов станут парой в романтическом шоу под названием «План Б». Зрители увидят передачу на телеканале ТНТ уже осенью, им обещают нешуточные страсти, любовные приключения, драмы и интриги.