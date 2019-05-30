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ФАН-ТВ
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Смертельное ДТП с грузовиком выбросило пассажира на трассу. ФАН-ТВ

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В Ростовской области произошло смертельное ДТП. На трассе А-260 недалеко от станции Лаврово грузовик врезался в стоящий на обочине автомобиль марки «Камаз». По предварительной информации водитель не справился с управлением. В результате аварии пассажир фуры вылетел через лобовое стекло и погиб. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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Автор: Сергей Петров
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