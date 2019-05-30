Смертельное ДТП с грузовиком выбросило пассажира на трассу. ФАН-ТВ

В Ростовской области произошло смертельное ДТП. На трассе А-260 недалеко от станции Лаврово грузовик врезался в стоящий на обочине автомобиль марки «Камаз». По предварительной информации водитель не справился с управлением. В результате аварии пассажир фуры вылетел через лобовое стекло и погиб. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.