Вашингтон, 30 мая. Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO стал самым популярным телешоу в истории. Специалисты уточнили, что он на несколько позиций опережает популярность сериала «Игра престолов».

По данным сайта Internet Movie Database (IMDB), был составлен список 250 самых популярных шоу за все время. «Чернобыль» получил среднюю оценку 9,6 балла из 10. На втором месте сериал «Планета Земля 2», на третьем оказался фильм «Братья по оружию», затем идут «Во все тяжкие» и «Игра престолов». Таким образом, сериал «Чернобыль» стал самым популярным телешоу в истории по версии IMDB.

Internet Movie Database — один из самых крупных сайтов в мире, посвященных кино и телевидению. Он содержит более пяти миллионов фильмов, в базе находятся около девяти миллионов актеров, а число зарегистрированных пользователей превышает 80 миллионов.

Напомним, что 26 апреля 1986 года на ЧАЭС взорвался четвертый энергоблок. Площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров. Из-за радиации также пострадала территория Белоруссии и запад России. С 2016 года по резолюции Генассамблеи ООН отмечается Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе.

Сериал «Чернобыль» показывают по каналу НВО по понедельникам. На данный момент вышли четыре серии из пяти. Картина рассказывает об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий. Речь в нем идет о «храбрых мужчинах и женщинах», которые спасли Европу «от невообразимой катастрофы».

Ранее журналист Александр Крутов рассказал, к чему привело замалчивание информации о Чернобыльской катастрофе в СССР. По его словам, несмотря на то, что взрыв на ЧАЭС произошел 26 апреля, советские СМИ впервые сообщили о катастрофе только 28 апреля. При этом говорилось о том, что произошла техническая авария.

Советские журналисты отправились на Украину, чтобы узнать, что же произошло на АЭС только после 1 мая. Крутов вспоминает, что Киев произвел на журналистов странное впечатление. Город был полупустым, совершенно не похожим на то, каким он был раньше. По его словам, поскольку советские СМИ не давали никакой развернутой информации о катастрофе, в городе ходили жуткие слухи. Киевляне опирались на западные СМИ, которые распространяли множество фейков.

В частности западная пресса сообщала, что в Чернобыле якобы погибли десятки тысяч человек, а жители города скидывают погибших в вырытые рвы. Также говорилось, что «Чернобыль разрушен, а Припяти не существует». Крутов напомнил, что советские СМИ длительное время не давали развернутой информации, а замалчивание информации привело к плачевным последствиям.