СМИ Китая рассказали, как Россия защищает Северный морской путь

Пекин, 30 мая. Китайское издание Sohu рассказало о том, как Российская Федерация защищает Северный морской путь (СМП) от возможных провокаций со стороны военных США.

Журналисты из Поднебесной заострили внимание на том, что на днях на ежедневное патрулирование СМП заступили противолодочные самолеты Ил-38Н «Новелла» Тихоокеанского и Северного флотов ВМФ РФ.

Китайские эксперты убеждены, что Москва таким образом осуществила хитрый трюк, направив в регион новейшие самолеты, которые будут контролировать ситуацию в районе важнейшего для страны логистического маршрута.

Журналисты издания отмечают, что усовершенствованный Ил-38Н получил уникальное оборудование, которое позволяет ему отслеживать несколько воздушных целей на расстоянии до 90 километров, а также корабли и суда на расстоянии до 320 километров.

Китайское издание пишет, что важность Арктики и Дальнего Востока для РФ подтверждает тот факт, что на севере страны был развернут мобильный радиолокационный комплекс «Резонанс-Н».

Так, при помощи радиолокационного комплекса и самолетов Ил-38Н Москва продолжит успешно контролировать ситуацию в Арктике и на Дальнем Востоке, предостерегая США от возможных провокаций.

«Новеллы» позволят не только отслеживать американские подводные лодки, но и при необходимости наносить по ним удары. Таким образом, если субмарины Соединенных Штатов решаться угрожать Северному морскому пути, то они попадут в ловушку.

Напомним, что в марте заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан I ранга Константин Сивков заявил, что любые претензии американцев на Северный морской путь заранее носят провокационный характер.

По словам доктора военных наук, в настоящее время Россия прочно контролирует Севморпуть, поскольку на ее территории в настоящее время расположены все необходимые элементы его инфраструктуры.