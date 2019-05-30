Сын главреда «Эха Москвы» Венедиктова скрывается от призыва в армию

Сын известного оппозиционера и главреда «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший скрывается от призыва в армию. По сообщению источника, официальной причиной, по которой Венедиктов-младший не подлежит воинскому учету, является постоянное проживание за пределами Российской Федерации.

По примеру Запада

Служба в армии — это не только обязанность, но и свидетельство признательности родине и любви к ней. Поэтому имеющие власть и связи люди, которые помогают своим сыновьям избежать призыва, вызывают в обществе негодование. Даже британские принцы не могут избежать этой повинности и вместе с остальными переживают сложности армейской жизни. Но что делают наши либералы, призывающие брать пример с Европы?

Что касается самого Венедиктова-старшего и его оппозиционного издания «Эхо Москвы», те всегда не только избегали пренебрежительных формулировок в отношении российской армии и ее руководителей, но и подчеркивали важность и актуальность совершаемых ими действий по развитию как таковой. Однако сам главред «Эха» не проходил воинскую службу, и что стоит за этой позицией на самом деле – реальные чувства или пустые рассуждения?

Венедиктов-младший

У главного редактора «Эха Москвы» есть сын 2000 года рождения, который как принято считать в журналистской среде должен был пойти по стопам отца. Обучение в элитной столичной школе, участие в передачах отца с самого раннего возраста, знакомство с известными людьми – все это готовило для Алексея Венедиктова-младшего весьма оптимистичные перспективы, которые недоступны другим. И в этом сверкающем всеми красками будущем для наследного принца «империи» Венедиктова-старшего нет места обычным обязанностям, с которыми сталкиваются «рядовые» россияне.

Журналистам удалось выяснить, что сыну главреда «Эха Москвы» не придется служить в армии. Об этом уже заранее позаботился его отец – Алексей Венедиктов-младший числится в списке убывших из страны, сообщил ФАН компетентный источник. Согласно постановлению правительства РФ от 27 ноября 2006 года N 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» (положение 15, пункт д) граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, воинскому учету не подлежат. Именно таким статусом наделен сын Венедиктова Алексей.

Куда же переехал Венедиктов?

О том, куда же переехал Алексей-младший, остается только гадать. В одном из интервью Венедиктов признавался, что не раз при необходимости вывозил людей из страны, используя «крепкие и большие знакомства и внизу, и наверху в каждом правоохранительном сегменте». Так было, к примеру, с журналистками Юлией Латыниной и Ксенией Лариной, а также с собственным сыном. В ноябре 2018 года Венедиктов отметил, что когда его «сын был под проблемой», он принял решение об «эвакуации». При этом суть «проблемы» он предпочел не раскрывать. Именно в ноябре 2018 года юному Алексею исполнялось 18 лет. Не о попытке ли избежать призыва идет речь?

При этом на самом деле Венедиктов-младший сейчас находится в России. Накануне в социальной сети «ВКонтакте» «Подслушано Метро Москвы» появилась информация о заносчивом бармене, который хамил клиентам в одном из кальян-баров столицы. В приложенной фотографии пользователями без особого труда был опознан Венедиктов-младший. В баре, к слову, не оказалось ни кассового аппарата, ни лицензии на алкоголь. Полулегальное заведение, торгующее алкоголем незаконно может стать причиной для проблем со здоровьем.

Отец мирится со странным выбором профессии сына и, похоже, активно ему потакает. После того, как пост о бармене Венедиктове на «Дваче» набрал популярность, материал удалили. Похоже, отец снова поднял свои хваленые связи, чтобы уберечь сына от излишнего внимания со стороны общественности.

Сейчас Алексею 18. Таким образом, ему осталось бегать от армии «всего лишь» 9 лет. К счастью, Венедиктов-старший, хоть и находится в солидном возрасте, но бодр и полон сил. А значит, протекция на долгие годы молодому Алексею обеспечена.