Москва, 30 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон об условиях перевода жилого помещения в нежилое. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об условиях перевода жилого помещения в нежилое. Согласно закону, для процедуры перехода жилого помещения в нежилое нужно обязательное согласие кворума собственников. Поправки внесены в Жилищный кодекс РФ. Отмечается, что собственники во время общего собрания должны составить протокол, содержащий решение о согласии на такой перевод.

Заявителю необходимо собрать письменные согласия собственников всех помещений, примыкающих к переводимому помещению. Документ регулирует проведение кворума собственников помещений в таком доме или их представителей, обладающих более чем 50% от общего числа голосов.

В сентябре 2018 года правительство РФ подготовило поправки, которые должны были усложнить процесс перевода жилого помещения в нежилое. Цель законопроекта — урегулировать отношения между предпринимателями и жильцами, чтобы избежать конфликтов.

«Сейчас много судебных разбирательств, когда в квартирах размещают не пойми что. Общее собрание поможет жильцам дома и будущему владельцу магазина заранее найти компромиссное решение», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Если коммерсант не зачет прислушаться к мнению жильцов, они смогут отказать ему в праве превратить помещение в нежилое.

Напомним, в феврале 2018 года депутат Денис Четырбок обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой разобраться в незаконном переводе жилых помещений на первых этажах многоквартирных домов в нежилые. Парламентарий отметил, что в доме на улице Маршала Казакова помещения, расположенные на первом этаже, были перепланированы и переведены в нежилые, что стало причиной возникновения угрозы целостности дома. Запрос Дениса Четырбока поддержала депутаты Оксана Дмитриева и Алексей Ковалев, которые уверены, что необходимо контролировать деятельность предпринимателей.