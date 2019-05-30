Вашингтон, 30 мая. В Вашингтоне сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы». Об этом говорится на сайте ведомства.

США назвали американский СПГ «газом свободы». Чиновники рассказали об увеличении экспорта природного газа за границу. Он поступает из терминала сжиженного газа Freeport в штате Техас. По словам заместителя министра энергетики Марка Менезеса, увеличение объемов экспорта этого терминала имеет важное значение для «распространения свободного газа по всему миру». По его словам, благодаря газу из США по всему миру будет «более чистый воздух».

Кроме того, помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг заявил, что рост поставок газа из Соединенных Штатов на мировой рынок необходим для «обеспечения мира чистой энергией, а также для поддержки энергетической безопасности союзников США по всему миру». Он добавил, что это позволит распространиться «молекулам американской свободы» по всему миру.

Напомним, США давно пытаются расширить рынки сбыта сжиженного природного газа в Европе. В том числе по этой причине Вашингтон выступает против строительства «Северного потока — 2», газопровода, который соединит РФ и ФРГ и сделает доставку голубого топлива из России в ЕС гораздо экономичнее.

«Северный поток — 2» (Nord Stream 2) — это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тысячи километров. Общая мощность проекта составит около 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод является расширением «Северного потока».

Ввод газопровода в строй назначен на конец 2019 года. Проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран ЕС и имеет решающее значение для Европы.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В декабре Европарламент выступил против «Северного потока ― 2». Резолюция была принята по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина». В ней отмечается, что Европарламент подтверждает «ключевую роль» Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения.

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.