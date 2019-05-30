Россияне прокомментировали новость о провисевшем снаружи МКС 10 лет полотенце

Москва, 30 мая. Россиян насмешила новость о провисевшем 10 лет снаружи Международной космической станции (МКС) полотенце.

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели работы в открытом космосе и забрали висевшее на внешней стороне МКС полотенце. Операция прошла успешно, хоть и не по графику.

«По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу», — цитирует сообщение Роскосмоса Газета.ru.

Полотенце предназначалось для протирки скафандров во время работы в открытом космосе. Его около 10 лет назад оставил один из российских космонавтов. Но у пользователей соцсетей нашлись свои версии назначения полотенца и предположения относительно его дальнейшей судьбы.

«А как назвать науку, изучающую десятилетнее висение полотенца в космосе? Поскольку его вернут на Землю и будут изучать, надо срочно название дать... Spacepolotencelogia не подойдет?» — предложил lizander_57 Лизандер.

«Вот живешь и не знаешь, что на МКС 10 лет полотенце висело в открытом космосе», — расстроился The great unknown.

Многие пользователи шутя предположили, что полотенце оказалось снаружи МКС из-за парившихся в бане российских космонавтов.

«После бани выходили остыть в открытый космос и забыли полотенце?)) Или пот со скафандра вытирали? Или на лежаке полотенце забыли?» — предположил Крымский Шатун

«Ну и где там американцы со своим выходом на Луне, Русские даже в космосе в баню ходят», — написал Вадим.

Нашлись пользователи, которые увидели перспективу важных научных открытий и даже контактов с внеземными цивилизациями.

«Сейчас будут его исследовать на наличие чего либо выжившего или поселившегося», — предположил Юрий Александрович.

«Полотенцем протирали скафандры, пачкающиеся во время работ. Теперь ткань доставят на Землю для изучения. Вполне возможно им тайно вытирались гуманоиды», — иронизировал в соцсети «Вконтакте» Модест Мамбович.