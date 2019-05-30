Алеппо, 30 мая. Власти сирийского города Алеппо намерены через три месяца восстановить крупнейший местный продовольственный рынок, который был разрушен боевиками. Об этом рассказал инженер Мустафа аль-Али.

По его словам, в ходе боевых действий город был захвачен террористами. Они создали на этой территории укрепленный район для пленников. Перед уходом из города боевики попытались разрушить здания торгового объекта, они были сильно повреждены.

Власти Алеппо намерены к концу лета восстановить крупнейший рынок. Новый рынок появится на территории разрушенных домов, которые не подлежат восстановлению. Как пишет РИА Новости, инженер подчеркнул, что все эти дома снесут, на этом месте появится новый район, но на это нужно время, пройдет не менее трех месяцев.

Специалист добавил, что на строительстве работают около 15 единиц техники и 120 человек. При этом в настоящее время торговля идет на одной из улиц Алеппо. Здесь продают продукцию, выращенную в Сирии.

ЮНЕСКО готовит масштабный проект по восстановлению памятников города Алеппо в Сирии, разрушенных в результате боевых действий, рассказала ранее руководитель международной организации Одре Азуле. Азуле уточнила, что ЮНЕСКО работает «над чем-то абсолютно фундаментальным». Она добавила, что памятники культуры в Алеппо будут восстановлены с помощью беспилотников и искусственного интеллекта.

Она назвала происходящее в Сирии трагедией для жителей страны и для всего мира, так как «сирийское наследие — это также и наследие человечества». Как пишет ТАСС, глава ЮНЕСКО напомнила, что Список всемирного наследия организации насчитывает шесть объектов из Сирии.

Алеппо, освобожденный от террористов в конце 2016 года, восстает из руин. В город, претерпевший в ходе войны страшные разрушения, возвращаются его жители. Первоочередная задача местных властей — восстановление коммуникаций. На данный момент удалось запустить водоснабжение в ряде районов города, более 30 человек посменно работают над восстановлением разрушенного боевиками водовода.