Утонувший в Будапеште катер с корейскими туристами найден

Москва, 30 мая. Утонувший в Будапеште катер с туристами из Южной Кореи найден в нескольких сотнях метров от места трагедии, передает телеканал М1.

«Его нашли в самом центре города, у острова Маргарита (700 метров от парламента)», — сообщила корреспондент Мария Лопатто.

По ее словам, в настоящее время в Будапеште продолжается спасательная операция, в ней принимают участие военные.

В четверг на Дунае после столкновения с другим судном затонул прогулочный катер. На его борту находились два члена экипажа и 32 южнокорейских туриста. По предварительным данным, семь человек погибли, семь попали в больницу.

В настоящее время 19 человек числятся пропавшими без вести. В момент столкновения катер с туристами булл пришвартован у парламента Венгрии.