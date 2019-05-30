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Утонувший в Будапеште катер с корейскими туристами найден

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Утонувший в Будапеште катер с корейскими туристами найден

Москва, 30 мая. Утонувший в Будапеште катер с туристами из Южной Кореи найден в нескольких сотнях метров от места трагедии, передает телеканал М1.

«Его нашли в самом центре города, у острова Маргарита (700 метров от парламента)», — сообщила корреспондент Мария Лопатто.

По ее словам, в настоящее время в Будапеште продолжается спасательная операция, в ней принимают участие военные.

В четверг на Дунае после столкновения с другим судном затонул прогулочный катер. На его борту находились два члена экипажа и 32 южнокорейских туриста. По предварительным данным, семь человек погибли, семь попали в больницу.

В настоящее время 19 человек числятся пропавшими без вести. В момент столкновения катер с туристами булл пришвартован у парламента Венгрии.

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Автор: Василий Котов
Источник: Телеканал M1
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