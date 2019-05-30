Депутат из Латвии рассказал, как новый президент страны поступил с русскими

Рига, 30 мая. Латвийский депутат Борис Цилевич напомнил, что новый глава государства Эгилс Левитс участвовал в написании Конституции страны, в которой закрепляется дискриминация национальных меньшинств.

Размышлениями на тему парламентарий поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, прямо написав, что президентский пост стал для Левитса «заслуженным призом».

«В первую очередь — за преамбулу, то есть легитимацию неравенства. Именно Левитс придумал, как в более или менее прилично выглядящей форме включить оруэлловский принцип: все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие», — написал депутат.

Парламентарий напомнил, что преамбула Конституции Латвии подразумевает, что лояльность нацменьшинств проявляется «не в соблюдении законов, уплате налогов и добросовестной работе, а в стремлении ассимилироваться».

«Грубо говоря, хороший русский должен если и не стремиться стать латышом, то ограничить проявление своей «негосударственной» идентичности собственной спальней и «национально-культурными обществами», — пояснил моменты Конституции Латвии Цилевич.

По мнению латвийского депутата, «избрание Левитса – «очередной этап официального признания и закрепления архаичной, националистической концепции латвийского государства».

Напомним, что новым президентом Латвии накануне был избран юрист Эгилс Левитс. Всего на пост главы государства претендовали три кандидатуры. Кроме Левитса, возглавить страну могли омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс.

Позднее новый глава прибалтийского государства заявил, что Рига заинтересована в выстраивании хороших отношений с Москвой, несмотря на все существующие политические противоречия.