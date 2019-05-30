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Депутат из Латвии рассказал, как новый президент страны поступил с русскими

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Депутат из Латвии рассказал, как новый президент страны поступил с русскими

Рига, 30 мая. Латвийский депутат Борис Цилевич напомнил, что новый глава государства Эгилс Левитс участвовал в написании Конституции страны, в которой закрепляется дискриминация национальных меньшинств.

Размышлениями на тему парламентарий поделился с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, прямо написав, что президентский пост стал для Левитса «заслуженным призом».

«В первую очередь — за преамбулу, то есть легитимацию неравенства. Именно Левитс придумал, как в более или менее прилично выглядящей форме включить оруэлловский принцип: все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие», — написал депутат.

Парламентарий напомнил, что преамбула Конституции Латвии подразумевает, что лояльность нацменьшинств проявляется «не в соблюдении законов, уплате налогов и добросовестной работе, а в стремлении ассимилироваться».

«Грубо говоря, хороший русский должен если и не стремиться стать латышом, то ограничить проявление своей «негосударственной» идентичности собственной спальней и «национально-культурными обществами», — пояснил моменты Конституции Латвии Цилевич.

По мнению латвийского депутата, «избрание Левитса – «очередной этап официального признания и закрепления архаичной, националистической концепции латвийского государства».

Депутат из Латвии рассказал, как новый президент страны поступил с русскими

Напомним, что новым президентом Латвии накануне был избран юрист Эгилс Левитс. Всего на пост главы государства претендовали три кандидатуры. Кроме Левитса, возглавить страну могли омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. 

Позднее новый глава прибалтийского государства заявил, что Рига заинтересована в выстраивании хороших отношений с Москвой, несмотря на все существующие политические противоречия.

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Автор: Константин Терехов
Источник: Facebook
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