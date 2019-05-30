Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

Москва, 30 мая. В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина. Скандал прокомментировал режиссер Карен Шахназаров.

На программе обсуждали возвращение на Украину бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили. Николай Платошкин поддержал решение президента Украины Владимира Зеленского повторно предоставить Саакашвили гражданство. По его словам, там, где появляется грузинский политик, начинается «хайп, бардак и раздрай». В ответ на это украинский эксперт Александр Семченко стал ему возражать, затем назвал Платошкина «конченным идиотом» и покинул студию.

После программы российский политолог заявил, что разочарован реакцией ведущих Евгения Попова и Ольги Скабеевой на этот инцидент.

Режиссер Карен Шахназаров в беседе с телеканалом «Царьград» напомнил, что программа идет в прямом эфире и ведущие не всегда успевают отреагировать на выходки гостей.

«Это же не отрепетировано все. Могут возникать эксцессы, тем более, бывает, доходит до очень эмоциональных высказываний», — отметил Шахназаров.

Режиссер подчеркнул, что украинскому политологу не нужно было называть своего оппонента «конченным идиотом». Теперь Семченко нужно извиниться перед Платошкиным и закончить этот конфликт, считает Шахназаров.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не знает всех обстоятельств скандала, однако уверен в профессионализме Попова и Скабеевой. Тележурналист подчеркнул, что ведущие гораздо тоньше чувствуют ситуацию, учитывают эмоциональный накал и действуют в интересах зрителя.

«Я уверен, что они сделали правильное решение», — отметил Соловьев.

Напомним, что экс-глава Одесской области лишился украинского гражданства в июле 2017 года. Саакашвили не сообщил властям Украины при переезде, что является фигурантом уголовного дела. Сам грузинский политик заявлял, что стал жертвой политического преследования со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко, поскольку обличал коррупционеров из его окружения.

Новый глава украинского государства Владимир Зеленский подписал распоряжение о возвращении Саакашвили гражданства во вторник 28 мая. На следующий день грузинский политик вернулся на Украину. Саакашвили подчеркнул, что готов помогать новому главе украинского государства, которого он назвал независимым политиком.