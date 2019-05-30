Катер с туристами затонул в Венгрии: погибли 7 человек. События дня. ФАН-ТВ

На Дунае утонул катер с десятками туристов Трагедией обернулась водная прогулка в Будапеште. На реке Дунай после столкновения с другим судном опрокинулся и затонул катер с туристами — на его борту находились 35 человек. По предварительным данным, семеро погибли, более 20 пропали без вести. Сообщается, что жертвами ЧП стали граждане Южной Кореи, информации о пострадавших россиянах не поступало. К сожалению, спасти пока удалось лишь семерых, но экстренные службы еще ведут поиски, которые осложнены сильным ветром, ливнем и течением. Согласно одной из версий, причиной столкновения катеров стали как раз плохие погодные условия.

Путин подписал пакет федеральных законов Президент России Владимир Путин подписал более 10 федеральных законов. Они затронули в первую очередь социальную, экономическую и военную отрасли. В частности, российский лидер утвердил документ, позволяющий голосовать на региональных выборах гражданам без регистрации по месту жительства, но оформленным по месту пребывания. Вместе с этим на следующих выборах в Мосгордуму пройдет эксперимент по электронному голосованию, которое в случае успеха, вероятно, распространится и на другие регионы в будущем. Кроме того, президент подписал ограничения для иностранцев на военной службе — теперь они смогут заключать контракт не больше одного раза. Владимир Путин также утвердил законы о продлении амнистии капиталов, об основаниях для отзыва лицензии у банков и ряд других документов. Все они уже прошли третье чтение в российской Госдуме и одобрены Советом Федерации.

РФ отвергла «ядерные обвинения» США Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона по договору о ядерных испытаниях. Такую позицию высказал посол России в США Анатолий Антонов. Напомним, что ранее глава американской военной разведки Роберт Эшли предположил, что наша страна развивает ядерный потенциал и не соблюдает мораторий по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Но ответить прямо, нарушает ли его Россия, Эшли так и не смог. А вот Антонов в свою очередь напомнил, что Вашингтон — в отличие от Москвы — так и не ратифицировал договор, не взяв на себя никаких обязательств по его выполнению.