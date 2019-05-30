На Украине в результате крушения вертолета погиб командир бригады ВСУ

Киев, 30 мая. В Ровенской области разбился вертолет Ми-8. Об этом говорится на странице Сухопутных сил Украины в Facebook. Отмечается, что трагедия произошла вечером 29 мая. Воздушное судно упало возле села Сестрятин.

В результате авиакатастрофы погибли четыре члена экипажа, среди них — командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск. На месте инцидента работают эксперты. Причины крушения выясняются.

15 декабря 2018 года военный истребитель Су-27 потерпел крушение в Житомирской области. Самолет упал в 1,5 километра от военного аэродрома в районе населенного пункта Озерное. Через 30 минут после взлета истребитель начал резко терять высоту, в результате чего машина потерпела крушение. За штурвалом истребителя находился пилот Александр Фомченко, в результате крушения летчик погиб. После крушения Су-27 военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Напомним, разбившийся Су-27 был одним из самых новых на Украине. Истребитель Су-27 с бортовым номером 55, который потерпел крушение в Житомирской области, был произведен в 1987 году. Данный истребитель являлся одним из самых новых самолетов в составе воздушных сил Украины. За все время эксплуатации истребитель провел в небе 479 часов и совершил 824 посадки. В 2016 году машина прошла последний неплановый ремонт.