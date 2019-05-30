Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Шойгу возложил цветы к могиле Рихарда Зорге в Токио

33
0 Оставить комментарий

Шойгу возложил цветы к могиле Рихарда Зорге в Токио

Токио, 30 мая. Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил кладбище «Тама» в Токио и возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге.

Министр и представители российской военной делегации прибыли в Японию с рабочим визитом, чтобы поучаствовать в консультациях в формате «2+2» с главами оборонных и внешнеполитических ведомств обеих стран. Кроме того, Шойгу проведет переговоры с министром обороны Японии Такэси Ивая. В рамках встреч будут обсуждаться вопросы региональной и глобальной безопасности.

Ранее Газета.ru сообщила, что Президент США Дональд Трамп и глава японского правительства Синдзо Абэ посетили базу сил самообороны Японии и поднялись на борт боевого корабля.

infox - new
Автор: Виктор Мальцев
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров