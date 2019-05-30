Шойгу возложил цветы к могиле Рихарда Зорге в Токио

Токио, 30 мая. Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил кладбище «Тама» в Токио и возложил цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге.

Министр и представители российской военной делегации прибыли в Японию с рабочим визитом, чтобы поучаствовать в консультациях в формате «2+2» с главами оборонных и внешнеполитических ведомств обеих стран. Кроме того, Шойгу проведет переговоры с министром обороны Японии Такэси Ивая. В рамках встреч будут обсуждаться вопросы региональной и глобальной безопасности.

Ранее Газета.ru сообщила, что Президент США Дональд Трамп и глава японского правительства Синдзо Абэ посетили базу сил самообороны Японии и поднялись на борт боевого корабля.